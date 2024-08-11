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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1868 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1868
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 крона 1868 Серебро
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 кроны 1868
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1868
Средняя цена 220 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
Талер 1868 Мадонна
Средняя цена 160 $
Продажи
0 120
Аверс
Реверс
1 гульден 1868
Средняя цена 220 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1868
Средняя цена 240 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
3 крейцера 1868
Средняя цена 100 $
Продажи
1 4
Аверс
Реверс
1 крейцер 1868
Средняя цена 20 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1868
Средняя цена 10 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1868
Средняя цена
Продажи
0 0
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