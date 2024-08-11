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1868
Бавария
Период:
1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1868
Монеты Баварии 1868 года
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Золотые монеты
1 крона 1868
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 крона 1868
Серебро
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1/2 кроны 1868
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Серебряные монеты
Талер 1868
Средняя цена
220 $
Продажи
0
38
Талер 1868 Мадонна
Средняя цена
160 $
Продажи
0
120
1 гульден 1868
Средняя цена
220 $
Продажи
0
31
1/2 гульдена 1868
Средняя цена
240 $
Продажи
0
49
3 крейцера 1868
Средняя цена
100 $
Продажи
1
4
1 крейцер 1868
Средняя цена
20 $
Продажи
0
6
Медные монеты
2 пфеннига 1868
Средняя цена
10 $
Продажи
0
1
1 пфенниг 1868
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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Период
1799-1872
Категория
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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