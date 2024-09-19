Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1868 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал Талер
- Год 1868
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1868 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4065 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 15 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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