Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1868 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,6 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 1 гульден
- Год 1868
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1868 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1332 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 600 EUR. Торги состоялись 13 мая 2024.
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Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 4 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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