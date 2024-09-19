Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
3 крейцера 1868 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,350)
- Вес 1,23 гр
- Чистого серебра (0,0138 oz) 0,4305 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 3 крейцера
- Год 1868
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1868 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1256 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 185 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- HIRSCH (2)
- Höhn (1)
- Künker (1)
Где купить?
Где продать?
Для продажи 3 крейцера 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск