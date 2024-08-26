Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крона 1868 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого золота (0,3215 oz) 9,999 гр
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 1 крона
- Год 1868
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крона 1868 года. Это золотая монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 722 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 21000 EUR. Торги состоялись 13 марта 2006.
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