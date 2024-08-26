Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 пфеннига 1868 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: The Coinhouse Auctions
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,4 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1868
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1868 года. Это медная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 236 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 11 EUR. Торги состоялись 2 октября 2021.
Сохранность
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