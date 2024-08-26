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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 пфеннига 1868 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1868 года - цена монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 2 пфеннига 1868 года - цена монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: The Coinhouse Auctions

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1868
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1868 года. Это медная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 236 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 11 EUR. Торги состоялись 2 октября 2021.

Сохранность
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  • Coinhouse (1)
Бавария 2 пфеннига 1868 на аукционе Coinhouse - October 3, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 3 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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