Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 гульдена 1868 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,3 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1868
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1868 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1517 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 725 EUR. Торги состоялись 12 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- Busso Peus (3)
- Frühwald (1)
- Gorny & Mosch (5)
- Grün (8)
- Heritage (2)
- HIRSCH (1)
- Höhn (1)
- Künker (12)
- Münz Zentrum Rheinland (5)
- Reinhard Fischer (1)
- Roma Numismatics (1)
- Sonntag (1)
- Teutoburger (1)
- UBS (1)
- WAG (5)
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 6 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 мая 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 1/2 гульдена 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск