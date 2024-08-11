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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 гульдена 1868 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1868 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1868 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1868
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1868 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1517 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 725 EUR. Торги состоялись 12 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1/2 гульдена 1868 на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1868 на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
261 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1868 на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1868 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1868 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1868 на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1868 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1868 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1868 на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1868 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1868 на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1868 на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1868 на аукционе Roma Numismatics - May 6, 2021
Продавец Roma Numismatics
Дата 6 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1868 на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1868 на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1868 на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1868 на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1868 на аукционе Gorny & Mosch - May 29, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1868 на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1868 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1868 на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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