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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 кроны 1868 года (Бавария, Людвиг II)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 5,55 гр
  • Чистого золота (0,1606 oz) 4,995 гр
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1/2 кроны
  • Год 1868
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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