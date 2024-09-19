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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 гульден 1869 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 гульден 1869 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1 гульден 1869 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,6 гр
  • Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1869
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1869 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32504 проданному на аукционе Heritage Auctions за 646 USD. Торги состоялись 7 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1 гульден 1869 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Бавария 1 гульден 1869 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Бавария 1 гульден 1869 на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1869 на аукционе Münzenonline - November 24, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Бавария 1 гульден 1869 на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Бавария 1 гульден 1869 на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария 1 гульден 1869 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 гульден 1869 на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1869 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1869 на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1869 на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
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Бавария 1 гульден 1869 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1869 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1869 на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1869 на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
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Бавария 1 гульден 1869 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
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Бавария 1 гульден 1869 на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность AU
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Бавария 1 гульден 1869 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
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Бавария 1 гульден 1869 на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1869 на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1869 на аукционе Künker - October 8, 2019
Продавец Künker
Дата 8 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Бавария 1 гульден 1869 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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