Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1869 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,6 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 1 гульден
- Год 1869
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1869 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32504 проданному на аукционе Heritage Auctions за 646 USD. Торги состоялись 7 апреля 2017.
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
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Дата 2 ноября 2023
Сохранность MS65 PCGS
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Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
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Дата 3 ноября 2022
Сохранность AU
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Дата 29 апреля 2022
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Дата 30 ноября 2021
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Дата 28 ноября 2021
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Дата 4 ноября 2021
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Сохранность XF
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Дата 12 октября 2021
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Дата 4 сентября 2021
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Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
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Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
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