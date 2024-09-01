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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 кроны 1869 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 1/2 кроны 1869 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1/2 кроны 1869 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 5,55 гр
  • Чистого золота (0,1606 oz) 4,995 гр
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1/2 кроны
  • Год 1869
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 кроны 1869 года. Это золотая монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1047 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 21000 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2015.

Сохранность
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Бавария 1/2 кроны 1869 на аукционе Westfälische - November 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
22349 $
Цена в валюте аукциона 21000 EUR
Бавария 1/2 кроны 1869 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
18966 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Бавария 1/2 кроны 1869 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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