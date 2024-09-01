Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 кроны 1869 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 5,55 гр
- Чистого золота (0,1606 oz) 4,995 гр
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 1/2 кроны
- Год 1869
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 кроны 1869 года. Это золотая монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1047 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 21000 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2015.
Сохранность
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Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
22349 $
Цена в валюте аукциона 21000 EUR
Где продать?
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