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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 пфенниг 1869 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1869 года - цена монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1 пфенниг 1869 года - цена монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1869
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1869 года. Это медная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1257 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 70 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • KM NUMIS (1)
  • Künker (1)
  • Numismatica Ferrarese (2)
  • Russiancoin (1)
Бавария 1 пфенниг 1869 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 1 пфенниг 1869 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 пфенниг 1869 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Бавария 1 пфенниг 1869 на аукционе Numismatica Ferrarese - February 19, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 19 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 пфенниг 1869 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Бавария 1 пфенниг 1869 на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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