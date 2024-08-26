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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 пфеннига 1869 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1869 года - цена монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 2 пфеннига 1869 года - цена монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1869
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1869 года. Это медная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1830 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • KM NUMIS (1)
Бавария 2 пфеннига 1869 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 2 пфеннига 1869 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 120 CZK
Бавария 2 пфеннига 1869 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Бавария 2 пфеннига 1869 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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