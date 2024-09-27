Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 гульдена 1864 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,3 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1864
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1864 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1488 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1050 EUR. Торги состоялись 12 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Höhn
Дата 27 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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