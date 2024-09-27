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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 гульдена 1864 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1864 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1864 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1864
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1864 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1488 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1050 EUR. Торги состоялись 12 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (6)
  • Sonntag (1)
Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
704 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
417 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе Heritage - January 9, 2017
Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
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Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе Höhn - October 27, 2016
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе Emporium Hamburg - April 5, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе Künker - October 9, 2007
Продавец Künker
Дата 9 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе Künker - March 15, 2006
Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе Künker - June 21, 2004
Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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