Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 гульдена 1866 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,3 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1866
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1866 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1127 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 875 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Frühwald
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 23 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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