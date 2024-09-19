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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 гульдена 1871 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1871 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1871 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1871
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1871 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4968 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (3)
Бавария 1/2 гульдена 1871 на аукционе Numisfitz GmbH - June 9, 2024
Продавец Numisfitz GmbH
Дата 9 июня 2024
Сохранность XF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1871 на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
294 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1871 на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1871 на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1871 на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1871 на аукционе Felzmann - March 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1871 на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1871 на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1871 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1871 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1871 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1871 на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1871 на аукционе Künker - July 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июля 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1871 на аукционе Künker - May 16, 2018
Продавец Künker
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1871 на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1871 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1871 на аукционе Künker - September 26, 2017
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1871 на аукционе Auction World - April 17, 2017
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1871 на аукционе Künker - July 14, 2016
Продавец Künker
Дата 14 июля 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1871 на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1871 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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