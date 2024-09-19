Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 гульдена 1871 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,3 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1871
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1871 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4968 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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