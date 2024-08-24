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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1871 года. Односторонний оттиск. Серебро (Бавария, Людвиг II)

Разновидность: Односторонний оттиск. Серебро

Аверс монеты - Талер 1871 года Односторонний оттиск Серебро - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - Талер 1871 года Односторонний оттиск Серебро - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал Талер
  • Год 1871
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1871 года. Односторонний оттиск. Серебро. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1622 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3100 EUR. Торги состоялись 22 июня 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • Künker (8)
Бавария Талер 1871 на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
1505 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Бавария Талер 1871 на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность AU
Цена
1936 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Бавария Талер 1871 на аукционе Künker - June 22, 2016
Продавец Künker
Дата 22 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Талер 1871 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1871 на аукционе Künker - November 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1871 на аукционе Künker - October 9, 2013
Продавец Künker
Дата 9 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1871 на аукционе Künker - June 19, 2012
Продавец Künker
Дата 19 июня 2012
Сохранность UNC PL
Цена
Бавария Талер 1871 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1871 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1871 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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