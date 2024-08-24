Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1871 года. Односторонний оттиск. Серебро (Бавария, Людвиг II)
Разновидность: Односторонний оттиск. Серебро
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал Талер
- Год 1871
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1871 года. Односторонний оттиск. Серебро. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1622 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3100 EUR. Торги состоялись 22 июня 2016.
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2016
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2013
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность AU
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