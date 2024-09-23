Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1871 года. Односторонний оттиск. Медь (Бавария, Людвиг II)
Разновидность: Односторонний оттиск. Медь
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Диаметр 34 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал Талер
- Год 1871
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1871 года. Односторонний оттиск. Медь. Это медная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4965 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.
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