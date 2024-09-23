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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1871 года. Односторонний оттиск. Медь (Бавария, Людвиг II)

Разновидность: Односторонний оттиск. Медь

Аверс монеты - Талер 1871 года Односторонний оттиск Медь - цена монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - Талер 1871 года Односторонний оттиск Медь - цена монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал Талер
  • Год 1871
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1871 года. Односторонний оттиск. Медь. Это медная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4965 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.

Сохранность
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Бавария Талер 1871 на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
2167 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Бавария Талер 1871 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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