Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1871 года. Односторонний оттиск. Золото (Бавария, Людвиг II)
Разновидность: Односторонний оттиск. Золото
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1871 года. Односторонний оттиск. Золото. Это золотая монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4649 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
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