Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1871 года. Односторонний оттиск. Золото (Бавария, Людвиг II)

Разновидность: Односторонний оттиск. Золото

Аверс монеты - Талер 1871 года Односторонний оттиск Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - Талер 1871 года Односторонний оттиск Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг II

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 31,92 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал Талер
  • Год 1871
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1871 года. Односторонний оттиск. Золото. Это золотая монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4649 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (2)
Бавария Талер 1871 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
4299 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Бавария Талер 1871 на аукционе Gorny & Mosch - October 21, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 октября 2010
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1871 на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
1715 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR

Где продать?

Для продажи Талер 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Людвига II Монеты Баварии 1871 года Все баварские монеты баварские золотые монеты баварские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск