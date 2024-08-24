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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 гульден 1871 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 гульден 1871 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1 гульден 1871 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,6 гр
  • Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1871
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1871 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34016 проданному на аукционе Heritage Auctions за 600 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1 гульден 1871 на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
178 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
221 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Продавец WCN
Дата 7 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
Бавария 1 гульден 1871 на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Бавария 1 гульден 1871 на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1871 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1871 на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1871 на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1871 на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1871 на аукционе Wormser Auktionshaus - March 4, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1 гульден 1871 на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1871 на аукционе Künker - July 16, 2019
Продавец Künker
Дата 16 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1871 на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1871 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Бавария 1 гульден 1871 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Бавария 1 гульден 1871 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1871 на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1871 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1871 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1871 на аукционе Höhn - February 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1871 на аукционе Künker - July 9, 2015
Продавец Künker
Дата 9 июля 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1871 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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