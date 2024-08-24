Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1871 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,6 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 1 гульден
- Год 1871
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1871 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34016 проданному на аукционе Heritage Auctions за 600 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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