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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

3 крейцера 1866 года. Золото (Бавария, Людвиг II)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 3 крейцера 1866 года Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 3 крейцера 1866 года Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 2,01 гр
  • Чистого золота (0,0606 oz) 1,8834 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1866
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1866 года. Золото. Это золотая монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 746 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 13 марта 2006.

Сохранность
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Бавария 3 крейцера 1866 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
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