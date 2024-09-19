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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1866 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - Талер 1866 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - Талер 1866 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал Талер
  • Год 1866
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (129)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1866 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5355 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1800 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Талер 1866 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Бавария Талер 1866 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Бавария Талер 1866 на аукционе Solidus Numismatik - May 21, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1866 на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Бавария Талер 1866 на аукционе NumisCorner - April 26, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU55
Цена
Бавария Талер 1866 на аукционе Numision - April 5, 2024
Бавария Талер 1866 на аукционе Numision - April 5, 2024
Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1866 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Бавария Талер 1866 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1866 на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1866 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Бавария Талер 1866 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1866 на аукционе Via - December 18, 2023
Продавец Via
Дата 18 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1866 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Бавария Талер 1866 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
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Бавария Талер 1866 на аукционе Numismatica Luciani - November 10, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 10 ноября 2023
Сохранность AU
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Бавария Талер 1866 на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
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Бавария Талер 1866 на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1866 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1866 на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1866 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1866 на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Талер 1866 на аукционе Künker - June 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1866 на аукционе Numismatica Luciani - April 25, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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