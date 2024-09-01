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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крона 1866 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 крона 1866 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1 крона 1866 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого золота (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 крона
  • Год 1866
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крона 1866 года. Это золотая монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 40000 CHF. Торги состоялись 15 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numismatica Genevensis (1)
Бавария 1 крона 1866 на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU
Цена
19105 $
Цена в валюте аукциона 18000 EUR
Бавария 1 крона 1866 на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность PF63 NGC
Цена
43223 $
Цена в валюте аукциона 40000 CHF
Бавария 1 крона 1866 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1 крона 1866 на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1 крона 1866 на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 крона 1866 на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность UNC PL
Цена
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Бавария 1 крона 1866 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 крона 1866 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 крона 1866 на аукционе Künker - October 6, 2008
Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 крона 1866 на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 крона 1866 на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 крона 1866 на аукционе Künker - June 20, 2005
Продавец Künker
Дата 20 июня 2005
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 крона 1866 на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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