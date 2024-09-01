Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крона 1866 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого золота (0,3215 oz) 9,999 гр
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 1 крона
- Год 1866
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крона 1866 года. Это золотая монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 40000 CHF. Торги состоялись 15 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность PF63 NGC
Цена
43223 $
Цена в валюте аукциона 40000 CHF
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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