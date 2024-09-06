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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

3 крейцера 1866 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 3 крейцера 1866 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 3 крейцера 1866 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 1,23 гр
  • Чистого серебра (0,0138 oz) 0,4305 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1866
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1866 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3418 проданному на аукционе Katz Auction за 105 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Möller (1)
Бавария 3 крейцера 1866 на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Бавария 3 крейцера 1866 на аукционе Karamitsos - April 14, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Бавария 3 крейцера 1866 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Бавария 3 крейцера 1866 на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 3 крейцера 1866 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария 3 крейцера 1866 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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