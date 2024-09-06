Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
3 крейцера 1866 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,350)
- Вес 1,23 гр
- Чистого серебра (0,0138 oz) 0,4305 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 3 крейцера
- Год 1866
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1866 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3418 проданному на аукционе Katz Auction за 105 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Grün (1)
- Höhn (1)
- Karamitsos (1)
- Katz (1)
- Künker (1)
- Möller (1)
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 3 крейцера 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск