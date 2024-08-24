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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крона 1866 года. Серебро (Бавария, Людвиг II)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 1 крона 1866 года Серебро - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1 крона 1866 года Серебро - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,28 гр

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 крона
  • Год 1866
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крона 1866 года. Серебро. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8034 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 23 июня 2011.

Сохранность
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  • Künker (1)
Бавария 1 крона 1866 на аукционе Künker - October 8, 2019
Продавец Künker
Дата 8 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крона 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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