Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крона 1866 года. Серебро (Бавария, Людвиг II)
Разновидность: Серебро
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крона 1866 года. Серебро. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8034 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 23 июня 2011.
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