Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 пфенниг 1866 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,24 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1866
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1866 года. Это медная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 930 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 95 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2014.
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Где продать?
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