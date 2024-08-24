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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 кроны 1866 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 1/2 кроны 1866 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1/2 кроны 1866 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 5,55 гр
  • Чистого золота (0,1606 oz) 4,995 гр
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1/2 кроны
  • Год 1866
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 кроны 1866 года. Это золотая монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2329 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 30000 EUR. Торги состоялись 17 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Бавария 1/2 кроны 1866 на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
31841 $
Цена в валюте аукциона 30000 EUR
Бавария 1/2 кроны 1866 на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
24867 $
Цена в валюте аукциона 22000 EUR
Бавария 1/2 кроны 1866 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1866 на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1/2 кроны 1866 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1866 на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1866 на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1866 на аукционе Künker - January 30, 2008
Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1866 на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1866 на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1866 на аукционе Künker - June 20, 2005
Продавец Künker
Дата 20 июня 2005
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1866 на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1866 на аукционе UBS - January 25, 1999
Продавец UBS
Дата 25 января 1999
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 кроны 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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