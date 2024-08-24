Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 кроны 1866 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 5,55 гр
- Чистого золота (0,1606 oz) 4,995 гр
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 1/2 кроны
- Год 1866
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 кроны 1866 года. Это золотая монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2329 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 30000 EUR. Торги состоялись 17 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
31841 $
Цена в валюте аукциона 30000 EUR
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 июня 2005
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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