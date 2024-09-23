Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1864 года. Золото (Бавария, Людвиг II)
Разновидность: Золото
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 19,68 гр
- Чистого золота (0,5929 oz) 18,4402 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 1 гульден
- Год 1864
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1864 года. Золото. Это золотая монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 360 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 28000 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
31649 $
Цена в валюте аукциона 28000 EUR
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
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