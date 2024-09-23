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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 гульден 1864 года. Золото (Бавария, Людвиг II)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 1 гульден 1864 года Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1 гульден 1864 года Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 19,68 гр
  • Чистого золота (0,5929 oz) 18,4402 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1864
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1864 года. Золото. Это золотая монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 360 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 28000 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
31649 $
Цена в валюте аукциона 28000 EUR
Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
27817 $
Цена в валюте аукциона 22000 EUR
Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 гульден 1864 на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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