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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 гульден без года (1864) "Новогодний". Золото (Бавария, Людвиг II)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 1 гульден без года (1864) "Новогодний" Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1 гульден без года (1864) "Новогодний" Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,21 гр
  • Чистого золота (0,0967 oz) 3,0078 гр
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 гульден
  • Год без года (1864)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден без года (1864) года "Новогодний". Золото. Это золотая монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 5356 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (1)
  • SINCONA (1)
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  • UBS (1)
  • WAG (1)
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
3308 $
Цена в валюте аукциона 3000 CHF
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
3177 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Stack's - August 10, 2016
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Stack's - August 10, 2016
Продавец Stack's
Дата 10 августа 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Heritage - January 5, 2015
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Heritage - October 1, 2013
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Heritage - January 7, 2013
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Heritage - January 7, 2013
Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Hess Divo / Künker - October 26, 2012
Продавец Hess Divo / Künker
Дата 26 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Stack's - April 19, 2007
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Stack's - April 19, 2007
Продавец Stack's
Дата 19 апреля 2007
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе UBS - September 13, 2004
Продавец UBS
Дата 13 сентября 2004
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1864 "Новогодний" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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