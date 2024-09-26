1 гульден без года (1864) "Новогодний". Золото (Бавария, Людвиг II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден без года (1864) года "Новогодний". Золото. Это золотая монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 5356 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность UNC (9) AU (5) XF (5) VF (1) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS63 (4) MS62 (1) Сервис NGC (5) PCGS (1)