Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден без года (1864) "Новогодний". Золото (Бавария, Людвиг II)
Разновидность: Золото
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден без года (1864) года "Новогодний". Золото. Это золотая монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 5356 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 10 августа 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo / Künker
Дата 26 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 гульден 1864 "Новогодний" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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