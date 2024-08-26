Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1864 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал Талер
- Год 1864
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1864 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31475 проданному на аукционе Heritage Auctions за 558 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 января 2012
Сохранность MS65 NGC
Цена
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