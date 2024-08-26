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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1864 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - Талер 1864 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - Талер 1864 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал Талер
  • Год 1864
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1864 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31475 проданному на аукционе Heritage Auctions за 558 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
Бавария Талер 1864 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Бавария Талер 1864 на аукционе CNG - March 8, 2022
Бавария Талер 1864 на аукционе CNG - March 8, 2022
Продавец CNG
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Бавария Талер 1864 на аукционе Künker - July 21, 2021
Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1864 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Бавария Талер 1864 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
Бавария Талер 1864 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность VF
Цена
Бавария Талер 1864 на аукционе Heritage - April 16, 2014
Бавария Талер 1864 на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Бавария Талер 1864 на аукционе Heritage - January 11, 2012
Бавария Талер 1864 на аукционе Heritage - January 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 января 2012
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Бавария Талер 1864 на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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