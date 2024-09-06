Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 кроны 1864 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого золота (0,1609 oz) 5,004 гр
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1/2 кроны
- Год 1864
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 кроны 1864 года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
9608 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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