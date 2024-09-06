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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 кроны 1864 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1/2 кроны 1864 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1/2 кроны 1864 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого золота (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1/2 кроны
  • Год 1864
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 кроны 1864 года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Höhn (1)
  • Künker (7)
Бавария 1/2 кроны 1864 на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
8142 $
Цена в валюте аукциона 7650 EUR
Бавария 1/2 кроны 1864 на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
9608 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Бавария 1/2 кроны 1864 на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1/2 кроны 1864 на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Бавария 1/2 кроны 1864 на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1864 на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1864 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1864 на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1864 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2004
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 кроны 1864 на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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