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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 гульдена 1864 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1864 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1864 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1864
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1864 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1125 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 340 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
272 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS61 PL NGC
Цена
******
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Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе Zöttl - February 25, 2023
Продавец Zöttl
Дата 25 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе Zöttl - September 11, 2022
Продавец Zöttl
Дата 11 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе Niemczyk - June 28, 2022
Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе Niemczyk - June 28, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе Zöttl - May 20, 2022
Продавец Zöttl
Дата 20 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе Möller - June 9, 2017
Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе Felzmann - March 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1864 на аукционе Künker - May 21, 2015
Продавец Künker
Дата 21 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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