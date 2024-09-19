Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден без года (1864) "Новогодний". Золото (Бавария, Людвиг II)
Разновидность: Золото
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден без года (1864) года "Новогодний". Золото. Это золотая монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 440 проданному на аукционе ANTIUM AURUM s.r.o. за 7000 EUR. Торги состоялись 17 мая 2024.
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Продавец ANTIUM AURUM
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
7607 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 21 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo / Künker
Дата 26 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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