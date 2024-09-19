Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 гульден без года (1864) "Новогодний". Золото (Бавария, Людвиг II)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 1 гульден без года (1864) "Новогодний" Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1 гульден без года (1864) "Новогодний" Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,21 гр
  • Чистого золота (0,0967 oz) 3,0078 гр
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 гульден
  • Год без года (1864)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден без года (1864) года "Новогодний". Золото. Это золотая монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 440 проданному на аукционе ANTIUM AURUM s.r.o. за 7000 EUR. Торги состоялись 17 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ANTIUM AURUM (1)
  • Aureo & Calicó (1)
  • Baldwin's (1)
  • Gärtner (1)
  • Hess Divo / Künker (1)
  • Künker (15)
  • Stack's (1)
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе ANTIUM AURUM - May 17, 2024
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
7607 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU
Цена
5307 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Stack's - January 14, 2017
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Stack's - January 14, 2017
Продавец Stack's
Дата 14 января 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Gärtner - November 21, 2014
Продавец Gärtner
Дата 21 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Hess Divo / Künker - October 26, 2012
Продавец Hess Divo / Künker
Дата 26 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Künker - June 23, 2009
Продавец Künker
Дата 23 июня 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность UNC PL
Цена
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 гульден без года (1864) "Новогодний" на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1864 "Новогодний" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Людвига II Монеты Баварии 1864 года Все баварские монеты баварские золотые монеты баварские монеты номиналом 1 гульден Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск