1 гульден без года (1864) "Новогодний". Золото (Бавария, Людвиг II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден без года (1864) года "Новогодний". Золото. Это золотая монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 440 проданному на аукционе ANTIUM AURUM s.r.o. за 7000 EUR. Торги состоялись 17 мая 2024.

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