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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 пфенниг 1864 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1864 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 пфенниг 1864 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1864
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1864 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 359 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 35 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Russiancoin (1)
Бавария 1 пфенниг 1864 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 1 пфенниг 1864 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 пфенниг 1864 на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 180 RUB
Бавария 1 пфенниг 1864 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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