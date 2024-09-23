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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 гульден 1864 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 гульден 1864 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 гульден 1864 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,6 гр
  • Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1864
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1864 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34014 проданному на аукционе Heritage Auctions за 456 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1 гульден 1864 на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Бавария 1 гульден 1864 на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Rauch - January 18, 2022
Продавец Rauch
Дата 18 января 2022
Сохранность AU
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Heritage - May 13, 2021
Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Heritage - May 13, 2021
Продавец Heritage
Дата 13 мая 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1864 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Gärtner - June 17, 2017
Продавец Gärtner
Дата 17 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Künker - December 3, 2015
Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 гульден 1864 на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Heritage - March 27, 2014
Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Heritage - March 27, 2014
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2014
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Lanz München - June 12, 2012
Продавец Lanz München
Дата 12 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Teutoburger - February 24, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1864 на аукционе Künker - June 21, 2004
Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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