Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1864 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,6 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1 гульден
- Год 1864
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1864 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34014 проданному на аукционе Heritage Auctions за 456 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.
Сохранность
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Продавец Heritage
Дата 13 мая 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 17 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2014
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Lanz München
Дата 12 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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