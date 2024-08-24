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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 кроны 1864 года. Односторонний оттиск. Олово (Бавария, Максимилиан II)

Разновидность: Односторонний оттиск. Олово

Аверс монеты - 1/2 кроны 1864 года Односторонний оттиск Олово - цена монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1/2 кроны 1864 года Односторонний оттиск Олово - цена монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Олово

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1/2 кроны
  • Год 1864
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 кроны 1864 года. Односторонний оттиск. Олово. Это оловянная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4778 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 50 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2015.

Сохранность
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Бавария 1/2 кроны 1864 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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