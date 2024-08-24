Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 кроны 1864 года. Односторонний оттиск. Олово (Бавария, Максимилиан II)
Разновидность: Односторонний оттиск. Олово
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Олово
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1/2 кроны
- Год 1864
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 кроны 1864 года. Односторонний оттиск. Олово. Это оловянная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4778 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 50 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2015.
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