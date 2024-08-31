Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 талера 1864 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,04 гр
- Чистого серебра (1,0718 oz) 33,336 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 2 талера
- Год 1864
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1864 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31103 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3720 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность AU
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 16 марта 2016
Сохранность XF
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
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