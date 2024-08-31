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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 талера 1864 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 2 талера 1864 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 2 талера 1864 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,04 гр
  • Чистого серебра (1,0718 oz) 33,336 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1864
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1864 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31103 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3720 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 2 талера 1864 на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1504 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Бавария 2 талера 1864 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
598 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Бавария 2 талера 1864 на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1864 на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 2 талера 1864 на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Бавария 2 талера 1864 на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1864 на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1864 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1864 на аукционе Heritage Eur - May 18, 2018
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1864 на аукционе Reinhard Fischer - September 15, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1864 на аукционе Reinhard Fischer - March 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 талера 1864 на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1864 на аукционе Künker - March 16, 2016
Продавец Künker
Дата 16 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1864 на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1864 на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1864 на аукционе Künker - September 28, 2009
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1864 на аукционе Künker - June 22, 2009
Продавец Künker
Дата 22 июня 2009
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1864 на аукционе Künker - February 4, 2009
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1864 на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1864 на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1864 на аукционе Künker - June 14, 1999
Продавец Künker
Дата 14 июня 1999
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Бавария 2 талера 1864 на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 талера 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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