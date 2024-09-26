Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крона 1857 года. Односторонний оттиск. Олово (Бавария, Максимилиан II)
Разновидность: Односторонний оттиск. Олово
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крона 1857 года. Односторонний оттиск. Олово. Это оловянная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4747 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 55 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2015.
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