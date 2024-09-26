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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крона 1857 года. Односторонний оттиск. Олово (Бавария, Максимилиан II)

Разновидность: Односторонний оттиск. Олово

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Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün e.K.

Техническая информация

  • Металл Олово
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 крона
  • Год 1857
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крона 1857 года. Односторонний оттиск. Олово. Это оловянная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4747 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 55 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2015.

Сохранность
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  • Grün (1)
Бавария 1 крона 1857 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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