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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1857 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1857
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1 крона 1857 Односторонний оттиск. Олово
Средняя цена 60 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 кроны 1857
Средняя цена 7000 $
Продажи
0 25

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1857
Средняя цена 220 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
Талер 1857 Односторонний оттиск. Олово
Средняя цена 85 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 гульден 1857
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1857
Средняя цена 200 $
Продажи
0 1
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