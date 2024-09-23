Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1857 года. Односторонний оттиск. Олово (Бавария, Максимилиан II)

Разновидность: Односторонний оттиск. Олово

Аверс монеты - Талер 1857 года Односторонний оттиск Олово - цена монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - Талер 1857 года Односторонний оттиск Олово - цена монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Олово
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал Талер
  • Год 1857
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1857 года. Односторонний оттиск. Олово. Это оловянная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2438 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 65 EUR. Торги состоялись 4 апреля 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Бавария Талер 1857 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - December 28, 2013
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 28 декабря 2013
Сохранность PROOF
Цена
Бавария Талер 1857 на аукционе Emporium Hamburg - April 5, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR

Где продать?

Для продажи Талер 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Максимилиана II Монеты Баварии 1857 года Все баварские монеты баварские оловянные монеты баварские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск