Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1857 года. Односторонний оттиск. Олово (Бавария, Максимилиан II)
Разновидность: Односторонний оттиск. Олово
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Олово
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал Талер
- Год 1857
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1857 года. Односторонний оттиск. Олово. Это оловянная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2438 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 65 EUR. Торги состоялись 4 апреля 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
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