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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 кроны 1857 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1/2 кроны 1857 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1/2 кроны 1857 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого золота (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1/2 кроны
  • Год 1857
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 кроны 1857 года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2290 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 12000 EUR. Торги состоялись 4 мая 2021.

Сохранность
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  • Künker (12)
  • Möller (1)
  • WAG (1)
Бавария 1/2 кроны 1857 на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
11434 $
Цена в валюте аукциона 10500 EUR
Бавария 1/2 кроны 1857 на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
Бавария 1/2 кроны 1857 на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Бавария 1/2 кроны 1857 на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
7161 $
Цена в валюте аукциона 6800 EUR
Бавария 1/2 кроны 1857 на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1/2 кроны 1857 на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1857 на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1857 на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1857 на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1857 на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1857 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1857 на аукционе HIRSCH - February 17, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 17 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1857 на аукционе Möller - November 17, 2016
Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1857 на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1857 на аукционе HIRSCH - May 4, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 4 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
Бавария 1/2 кроны 1857 на аукционе HIRSCH - September 26, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1857 на аукционе HIRSCH - September 26, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1857 на аукционе HIRSCH - September 26, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
Бавария 1/2 кроны 1857 на аукционе Hess Divo - October 26, 2012
Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1857 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1857 на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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