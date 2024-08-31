Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 кроны 1857 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого золота (0,1609 oz) 5,004 гр
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1/2 кроны
- Год 1857
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 кроны 1857 года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2290 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 12000 EUR. Торги состоялись 4 мая 2021.
Сохранность
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
11434 $
Цена в валюте аукциона 10500 EUR
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 17 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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