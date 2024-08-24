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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 гульден 1857 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 гульден 1857 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 гульден 1857 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,6 гр
  • Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1857
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1857 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24767 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1380 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1 гульден 1857 на аукционе Heritage - September 12, 2011
Бавария 1 гульден 1857 на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность PF66 PCGS
Цена
******
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Где продать?

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