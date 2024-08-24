Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1857 года (Бавария, Максимилиан II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,6 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1 гульден
- Год 1857
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1857 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24767 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1380 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (1)
Где продать?
Для продажи 1 гульден 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск