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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крона 1857 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 крона 1857 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 крона 1857 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого золота (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 крона
  • Год 1857
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крона 1857 года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4801 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 26000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1 крона 1857 на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
8142 $
Цена в валюте аукциона 7650 EUR
Бавария 1 крона 1857 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
7711 $
Цена в валюте аукциона 7250 EUR
Бавария 1 крона 1857 на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1 крона 1857 на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 крона 1857 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 крона 1857 на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 крона 1857 на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 крона 1857 на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 крона 1857 на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 крона 1857 на аукционе HIRSCH - February 10, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 крона 1857 на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Бавария 1 крона 1857 на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 крона 1857 на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 крона 1857 на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 крона 1857 на аукционе Palombo - November 17, 2019
Продавец Palombo
Дата 17 ноября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Бавария 1 крона 1857 на аукционе Stack's - January 12, 2019
Бавария 1 крона 1857 на аукционе Stack's - January 12, 2019
Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Бавария 1 крона 1857 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 крона 1857 на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 крона 1857 на аукционе HIRSCH - February 13, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 крона 1857 на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 крона 1857 на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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