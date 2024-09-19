Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крона 1857 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого золота (0,3215 oz) 9,999 гр
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1 крона
- Год 1857
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крона 1857 года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4801 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 26000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
7711 $
Цена в валюте аукциона 7250 EUR
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 17 ноября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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