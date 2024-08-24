Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крона 1858 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого золота (0,3215 oz) 9,999 гр
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1 крона
- Год 1858
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крона 1858 года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4630 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 16000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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