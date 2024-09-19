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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крона 1863 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 крона 1863 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 крона 1863 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого золота (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 крона
  • Год 1863
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крона 1863 года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1319 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 18500 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2013.

Сохранность
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Бавария 1 крона 1863 на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность AU
Цена
22406 $
Цена в валюте аукциона 20000 EUR
Бавария 1 крона 1863 на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 крона 1863 на аукционе Teutoburger - September 6, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
24307 $
Цена в валюте аукциона 18500 EUR
Бавария 1 крона 1863 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1 крона 1863 на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1 крона 1863 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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