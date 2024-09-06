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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1859 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - Талер 1859 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - Талер 1859 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал Талер
  • Год 1859
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1859 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24768 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1725 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wormser Auktionshaus (1)
Бавария Талер 1859 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Бавария Талер 1859 на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 58 EUR
Бавария Талер 1859 на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1859 на аукционе Frühwald - April 13, 2024
Продавец Frühwald
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1859 на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1859 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Бавария Талер 1859 на аукционе Numismatica Ranieri - April 16, 2023
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1859 на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1859 на аукционе Stack's - November 16, 2022
Бавария Талер 1859 на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Бавария Талер 1859 на аукционе CoinsNB - October 15, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1859 на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1859 на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Бавария Талер 1859 на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1859 на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
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Бавария Талер 1859 на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария Талер 1859 на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1859 на аукционе Wormser Auktionshaus - March 4, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1859 на аукционе Rauch - February 21, 2021
Продавец Rauch
Дата 21 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1859 на аукционе Rauch - February 23, 2019
Продавец Rauch
Дата 23 февраля 2019
Сохранность VF
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Бавария Талер 1859 на аукционе Niemczyk - December 16, 2018
Бавария Талер 1859 на аукционе Niemczyk - December 16, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 16 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1859 на аукционе Macho & Chlapovič - April 22, 2018
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 22 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1859 на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Бавария Талер 1859 на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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