Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1859 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал Талер
- Год 1859
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1859 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24768 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1725 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
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Сохранность (слабы)
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Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
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Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность XF
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Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
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Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность XF
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Дата 21 февраля 2021
Сохранность XF
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Дата 23 февраля 2019
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 декабря 2018
Сохранность XF
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 22 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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