Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 кроны 1863 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого золота (0,1609 oz) 5,004 гр
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1/2 кроны
- Год 1863
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 кроны 1863 года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3093 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 16000 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2015.
Сохранность
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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