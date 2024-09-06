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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 кроны 1863 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1/2 кроны 1863 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1/2 кроны 1863 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого золота (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1/2 кроны
  • Год 1863
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 кроны 1863 года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3093 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 16000 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2015.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • HIRSCH (1)
  • Künker (2)
Бавария 1/2 кроны 1863 на аукционе HIRSCH - February 13, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
18257 $
Цена в валюте аукциона 16000 EUR
Бавария 1/2 кроны 1863 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
10747 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Бавария 1/2 кроны 1863 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария 1/2 кроны 1863 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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