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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 кроны 1858 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1/2 кроны 1858 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1/2 кроны 1858 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого золота (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1/2 кроны
  • Год 1858
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 кроны 1858 года. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1502 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 22 марта 2022.

Сохранность
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Бавария 1/2 кроны 1858 на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU
Цена
4882 $
Цена в валюте аукциона 4600 EUR
Бавария 1/2 кроны 1858 на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
4357 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Бавария 1/2 кроны 1858 на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1858 на аукционе HIRSCH - February 10, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
Бавария 1/2 кроны 1858 на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1858 на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1858 на аукционе WAG - July 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1858 на аукционе Westfälische - November 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1858 на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1858 на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1858 на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 кроны 1858 на аукционе Teutoburger - May 23, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1858 на аукционе Teutoburger - September 6, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 кроны 1858 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1858 на аукционе Künker - December 14, 2011
Продавец Künker
Дата 14 декабря 2011
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1858 на аукционе Künker - June 23, 2011
Продавец Künker
Дата 23 июня 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1858 на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1858 на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1858 на аукционе Künker - January 30, 2008
Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1858 на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1858 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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