Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 гульдена 1861 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,3 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1861
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1861 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1124 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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