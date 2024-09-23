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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 гульдена 1861 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1861 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1861 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1861
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1861 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1124 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
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  • Westfälische (1)
Бавария 1/2 гульдена 1861 на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1861 на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1861 на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1861 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1861 на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1861 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1861 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1861 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1861 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1861 на аукционе Felzmann - March 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1861 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1861 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1861 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1861 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1861 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1861 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1861 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1861 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность AU
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Бавария 1/2 гульдена 1861 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1861 на аукционе BAC - June 5, 2018
Продавец BAC
Дата 5 июня 2018
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1861 на аукционе BAC - October 26, 2017
Продавец BAC
Дата 26 октября 2017
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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