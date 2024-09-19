Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1861 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,6 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1 гульден
- Год 1861
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1861 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1540 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 315 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Александр (1)
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS63 PL
Цена
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Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 12 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 12 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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