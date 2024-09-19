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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 гульден 1861 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1 гульден 1861 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1 гульден 1861 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,6 гр
  • Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1861
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1861 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1540 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 315 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (2)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WAG (4)
  • Westfälische (1)
  • Александр (1)
Бавария 1 гульден 1861 на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Бавария 1 гульден 1861 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Бавария 1 гульден 1861 на аукционе Александр - January 14, 2023
Бавария 1 гульден 1861 на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS63 PL
Цена
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Бавария 1 гульден 1861 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 гульден 1861 на аукционе Felzmann - November 12, 2019
Продавец Felzmann
Дата 12 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1861 на аукционе Felzmann - November 12, 2019
Продавец Felzmann
Дата 12 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1861 на аукционе Sonntag - November 27, 2018
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1861 на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1861 на аукционе Gorny & Mosch - October 21, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1861 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1861 на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1861 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 гульден 1861 на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1861 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1861 на аукционе WAG - November 10, 2013
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1861 на аукционе WAG - October 13, 2013
Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1861 на аукционе Westfälische - February 8, 2011
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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