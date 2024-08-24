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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 пфеннига 1861 года (Бавария, Максимилиан II)

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1861
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1861 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • KM NUMIS (1)
Бавария 2 пфеннига 1861 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 2 пфеннига 1861 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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